Daarmee riskeren de Verenigde Staten een open handelsoorlog met de volksrepubliek.

Het zit Amerikaanse bedrijven al jaren dwars dat ze de Chinezen een inkijk moeten bieden in waardevolle technologie voordat ze in dat land handel mogen drijven. Ook zouden ze door hun Chinese concurrenten worden bespioneerd.

Het lijkt erop dat Steve Bannon, de inmiddels vertrokken chief strategist van het Witte Huis, achter het onderzoek naar China zit. In een interview zei de prominente nationalist dat er een oorlog om invloedssferen gaande is tussen China en de VS. „Dat is het allerbelangrijkste, we moeten ons daar maniakaal op concentreren.”

Het vertrek van Bannon, vrijdagavond, heeft kennelijk niets aan het standpunt van president Trump veranderd.