Afgelopen vijf handelsdagen gaven voor beleggers in de Amsterdamse hoofdindex per saldo 0,5% koerswinst bij 519,64 punten, ondanks de reactie op terreuracties in Spanje.

Een sterke prestatie afgezet tegen het weekresultaat van de Dow Jones (-0,8%), Japanse Nikkei (-1,3%), maar zwakker tegenover de Duitse DAX (+1,3%).

Aandelen van luchtvaart- en hotelbedrijven verloren na de terreuracties terrein. Bij de hoofdfondsen domineerde Galapagos (+5%). Tankopslag Vopak werd de grote verliezer (-7,4%).

Sterk herstel

Actuele cijfers van de macro-economische groei tonen dat de eurozone het sterkste herstel sinds 2011 doormaakt. Frankrijk en Italië, jaren de zwakke eurolanden, delen nu in de groei. Nieuwe cijfers komende week met data over de eerste weken van augustus kunnen het beeld voor het najaar verscherpen.

In de markt sluipt steeds meer twijfel over de effectiviteit van president Trump. Zijn veroordeling van het geweld in Charlottesville kwam te laat, zegt macroeconoom en Amerika-specialist Philip Marey (Rabobank). ,,Het was zijn Katrina-moment”, zegt Marey, verwijzend naar president George Bush jr., die te laat reageerde toen New Orleans al onder water stond voordat hij ingreep.

Symbolisch

Het vertrek van topbestuurders uit Trumps industrieraad lijkt symbolisch, maar de Republikein verliest daarmee de band met het Amerikaanse zakenleven, doorgaans Republikein.

Zorgen onder beleggers nemen ook toe of de lang verwachte belastingverlaging er wel komt. ,,Trump is voor beleggers een veenbrand. Die kan ieder moment opflakkeren.”

Federal Reserve-voorzitter Janet Yellen staat centraal tijdens Jackson Hole, de bijeenkomst van 24 tot en met 26 augustus. ,,Maar van de Fed hoeft de belegger dit jaar waarschijnlijk niet veel meer te verwachten. De Fed-notulen van deze week maken duidelijk dat de Fed in september begint met het afbouwen van de balans”, aldus Marey. ,,De kans op meerdere renteverhogingen acht ik klein.”

Op goudschaaltje

Ook ECB-president Draghi houdt vrijdag tijdens Jackson Hole een speech. ,,Die zal formeel niet over het rentebeleid gaan. Maar alle verwijzingen naar inflatie, rente en economische groei wegen analisten op een goudschaaltje. Het wordt cruciaal”, zegt Marey.

Jan Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, verwacht weinig vuurwerk in Jackson Hole doordat een maand later zowel de ECB als Fed bijeen zullen komen voor het rentebesluit.

Agenda-hoogtepunten

Komende week kent minder bedrijfsresultaten, met meer macrocijfers. De Case Shiller-index (maandag), de Amerikaanse huizenprijzen (dinsdag) lijken hoogtepunten op de agenda, maar ook de Nederlandse variant (maandag).

Woensdag domineren de Nederlandse fabrieksorders, de verkoop van Amerikaanse huizen en de olievoorraden. Kwartaalresultaten BAM, Brill, Intertrust en Sif Group strijden donderdag om de aandacht met nieuwe groeicijfers van de Britse economie. Vrijdag gaat het om het ifo-cijfer over het vertrouwen van Duitse ondernemers dat beleggers in beweging kan krijgen.

