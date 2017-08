Google rookt vredespijp met krantenuitgevers

Tot nu toe was googelen naar een artikel een beproefde manier om de betaalmuren van nieuwswebsites te omzeilen. Kranten die Google-bezoekers de toegang ontzegden, werden zonder pardon lager in de resultatenlijst gezet – en dus kozen veel media eieren voor hun geld en maakten ze een gat in hun eigen betaalmuur.

Nu hebben ze een akkoord gesloten met Google: de betaalmuur mag ook worden opgetrokken voor mensen die via de zoekmachine komen, maar de eerste klik is gratis en de kranten bieden hun inhoud voortaan aan in de vorm van ’accelerated mobile pages’ – een systeem van Google.

Vooralsnog gaat het akkoord tussen Google en de uitgevers alleen over een proef bij de Financial Times en de New York Times. De bedoeling is dat de kranten door deze nieuwe manier van werken meer abonnementen kunnen verkopen.