Chinese SUV-bouwer droomt over Jeep

,,We zijn zeer geïnteresseerd in het merk Jeep. Ons doel is de grootste maker van SUV’s ter wereld te worden. Als we Jeep kopen zouden we ons doel sneller en beter kunnen bereiken”, dagdroomde Wang.

Jeep is onderdeel van Fiat Chrysler Automotives (FCA) dat al een tijd op zoek is naar een overnamekandidaat of samenwerkingspartner. Of de Italiaans-Amerikaanse fabrikant ook losse merken wil verkopen, is niet direct duidelijk. Op maandagochtend had FCA nog niets van de Chinezen gehoord.

Beurswaarde

GWM is in 1984 opgericht door Wei Jianjun in de stad Baoding, onder de rook van Beijing. Wei staat nog steeds aan het roer en bracht zijn bedrijf eind 2003 als eerste Chinese autofabrikant naar de beurs van Hong Kong.

Met een beurswaarde van rond de $15 miljard is GWM de vierde autofabrikant van China. FCA staat voor bijna €16,5 miljard genoteerd aan de beurs van Milaan en is qua productie de zevende autobouwer van de wereld.

Onzinnige overname

Volgens columnist Shelly Banjo van Bloomberg Gadly zou de overname van Jeep door GWM onzinnig zijn. Ten eerste zou het heel duur zijn. Een analist van Morgan Stanley heeft berekend dat de Chinezen minstens $23 miljard op tafel moeten leggen.

Ten tweede zou Jeep niet veel anders toevoegen dan omvang. Banjo schrijft dat het SUV-merk uit Ohio weinig technische expertise zou toevoegen, zoals elektrisch rijden en zelfrijdende auto’s, en volgens haar bepaalt dat in de toekomst of een autofabrikant succesvol is.

Build Your Dream

Als de droom van GWM werkelijkheid wordt, is het de volgende stap van Chinese autofabrikanten om voet aan de grond te krijgen in Europa. In 2010 nam Geely Automobile Holdings het Zweedse Volvo Cars over.

Naast het opkopen van Europese merken, leveren Chinese merken ook steeds meer auto’s van eigen merk aan Europese consumenten. Het Chinese BYD (Build Your Dream) is zelfs de tweede fabrikant ter wereld van elektrische auto’s. In Rotterdam is er een proef met elektrische taxi’s van BYD.

De auto-industrie is overigens een van de weinige sectoren in China die het momenteel toegestaan is om buitenlandse overnames te doen. President Xi Jinping heeft andere sectoren aan banden gelegd om te voorkomen dat er te veel geld China uitstroomt.