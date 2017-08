Paar honderd miljoen voor koopkracht minima

Die krant schrijft dat volgens cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alle uitkeringsgerechtigden en AOW'ers met een klein aanvullend pensioen er volgend jaar netto op achteruitgaan. Ze gaan er ,,tot enkele tienden van procenten" op achteruit, zo citeert de krant een PvdA'er. Het Centraal Planbureau meldde vorige week dat de koopkracht volgend jaar groeit met 0,3 procent.

Prinsjesdag

Het demissionaire kabinet overlegt deze week over de begroting van 2018, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Net als voorgaande jaren wil de coalitie van VVD en PvdA dan een evenwichtig koopkrachtbeeld presenteren. Het wegwerken van de minnen in de koopkracht van de sociale minima zal ,,geen grote problemen" opleveren, is te horen in de coalitie.

Salarissen leraren

Een ander probleem dat deze week moet worden opgelost, is de wens van de PvdA om de salarissen van de leraren in het basisonderwijs te verhogen. Het zittende kabinet moet dit probleem oplossen, lieten D66 en ChristenUnie maandag weten. Deze partijen onderhandelen met VVD en CDA over een nieuwe regering. De VVD wilde de kwestie aan het nieuwe kabinet overlaten.

Het is niet duidelijk hoeveel de wens van de PvdA gaat kosten. Overigens staan ChristenUnie, CDA en D66 niet afwijzend tegen loonsverhoging voor leerkrachten.