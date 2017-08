Europees voetbal zet miljarden om

De Engelse Premier League steekt met kop en schouders boven de rest uit. De gezamenlijke omzet van alle Engelse clubs bedroeg bijna €4,9 miljard. In Duitsland hadden de clubs gezamenlijk een omzet van €2,7 miljard, in Spanje €2,4 miljard, in Italië €1,9 miljard en in Frankrijk €1,5 miljard.

Manchester United

De absolute grootverdiener van alle Europese clubs is Manchester United met €689 miljoen. Meer dan de helft (€364 miljoen) wordt verdiend met commerciële activiteiten zoals sponsoring en de verkoop van voetbalshirts. De tv-rechten leverde Man United €188 miljoen op en de fans spendeerden €138 miljoen in het stadion.

Twee andere clubs wisten afgelopen seizoen ook voor het eerst de grens van €600 miljoen omzet te doorbreken. FC Barcelona en Real Madrid kwamen beide tot €620 miljoen. Bayern München en Manchester City zijn met respectievelijk €592 miljoen en €525 miljoen de nummer vier en vijf.

De omzet van alle clubs is de afgelopen paar jaar pas heel sterk gaan stijgen. Zo steeg de omzet van Manchester United tussen 2013 en 2017 met 43% en voor de hele Premier League bedroeg de omzetgroei 69%.

China en VS

Een deel van deze groei lijkt uit China en de Verenigde Staten te komen waar Europese clubs razend populair zijn en shirtjes als warme broodjes over de toonbank gaan. In de zomer voetballen Europese clubs tegenwoordig steeds vaker tegen elkaar in Chinese en Amerikaanse stadions.