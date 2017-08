Importeurs dupe storing fiscus

Het gaat om importeurs die goederen van buiten de EU naar Nederland halen. Om te voorkomen dat ze daarbij elke keer bij de douane de btw moeten afrekenen, maken veel ondernemers die regelmatig importeren gebruik van een regeling om de betaling via de reguliere btw-aangifte te doen. Daar wordt de heffing dan verrekend als voorbelasting. Wie recht heeft op btw-aftrek, betaalt dan per saldo niets.

Door een fout in de update werden importeurs sinds zaterdagavond toch nog een keer extra aangeslagen door de douane. Maandagavond leek de oplossing in zicht, zodat dinsdag alles weer moet werken.

Noodprocedure

Volgens een woordvoerder van de douane is er behoudens de kosten van de reparatie geen schade voor de schatkist. ,,Ondernemers die haast hadden met de import, konden gebruikmaken van de noodprocedure.” Daarbij moet met de hand een pdf-formulier worden ingevuld en gemaild. Douaniers kijken dan of een partij goederen gecontroleerd moet worden.

,,De inning van de btw is nooit in gevaar geweest. Wel kan het zijn dat goederen langer opgeslagen moeten worden, als een ondernemer liever wacht tot het systeem gereed is. Maar dat kan natuurlijk niet bij alle goederen.”