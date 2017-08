premium

Consumentenvertrouwen stijgt een fractie

DEN HAAG (AFN) - De stemming onder consumenten is in augustus een fractie verbeterd. Het consumentenvertrouwen komt uit op 26, tegen 25 in juli. Het oordeel over het economisch klimaat verbetert iets, de koopbereidheid verandert volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) niet.