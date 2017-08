Royal HaskoningDHV verbetert winstgevendheid

Naast een stijging van de nettowinst en het onderliggend resultaat, heeft het Royal HaskoningDHV met de groei van de orderportefeuille een goede basis gelegd voor de rest van het jaar. De orderportefeuille steeg met 19% tot €335 miljoen.

,,We zijn tevreden over onze resultaten”, zegt cfo Nynke Dalstra. ,,Hoewel de bedrijfsopbrengsten iets achterblijven, staat de orderportefeuille er goed voor en gaan we vol vertrouwen de tweede helft van het jaar in.”

De omzet daalde van €311 miljoen in de eerste helft van 2016 naar €306 miljoen in de eerste zes maanden van dit jaar. Daar staat tegenover dat het bedrijfsresultaat met €1 miljoen groeide naar €12,3 miljoen en de nettowinst steeg met maar liefst 49% naar €6,7 miljoen.

Voor Royal HaskoningDHV betekenen de goede resultaten dat het concern ook weer werkgelegenheid aantrekt, nadat het eind 2013 nog een reorganisatie aankondigde die vierhonderd banen kostte.

De nieuwe banen zijn niet de traditionele ingenieurs. Het ingenieursbureau is een samenwerking aangegaan met de kweekvijver voor tech start-ups YES!Delft en met The Green Village, een platform voor het versnellen van duurzame innovaties.

,,In de eerste helft van 2017 hebben we aanzinelijke investeringen gedaan in digitale transformatie en innovatie”, zegt ceo Erik Oostwegel. Met de samenwerkingsverbanden wil Royal HaskoningDHV grensverleggendende innovaties en digitale diensten tot stand brengen.