Klesch Aluminium, voormalig Aldel, weer failliet

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van het bedrijf zelf, dat in de problemen is geraakt omdat financiers Klesch en Noble ’niet tot overeenstemmming zijn gekomen omtrent de noodzakelijke investeringen om een winstgevende toekomst voor Klesch Aluminium Delfzijl zeker te stellen’. „Hierdoor is het bedrijf dit jaar in de negatieve cijfers terecht gekomen”, zo schrijft het in een persbericht.

Doorstart

Volgens het bedrijf bereidt de curator een doorstart met nieuwe investeerders voor. „De marktkansen voor aluminium zijn op dit moment zeer gunstig hetgeen ook betekent dat deze gesprekken door de curator en de lokale direktie met vertrouwen tegemoet worden gezien.”

De productie zal de komende tijd doorgaan. Klesch heeft 175 werknemers in dienst en biedt daarnaast in direct werk aan nog eens honderd mensen.