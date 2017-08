Agfa overweegt zich op te splitsen

Het bedrijf is een onderzoek begonnen. ,,Het vergroten van de zelfstandigheid van de HealthCare IT-activiteiten zou een natuurlijke volgende stap zijn in de voortdurende transformatie'', zo staat in een verklaring.

Eind vorig jaar liep een overname van Agfa-Gevaert door het Duitse CompuGroup Medical spaak. Agfa werd benaderd door de Duitse partij, die interesse had in een volledige overname. Die gesprekken werden stopgezet. Volgens een zegsman van Agfa destijds omdat de partijen ,,geen werkbare organisatiestructuur die voor beide partijen bevredigend is'' konden vinden.