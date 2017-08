NIBC denkt aan beursgang na winstexplosie

De Haagse bank bevestigde verder een beursgang te overwegen en verhuist binnenkort naar Amsterdam. De strategische mogelijkheden worden momenteel bekeken en een beslissing daarover wordt voorlopig nog niet genomen. De strategische oriëntatie bevindt zich volgens topman Paulus de Wilt nog in een vroeg stadium.

Hypotheekportefeuille

De bank boekte in de eerste zes maanden een nettowinst van 87 miljoen euro, tegenover 44 miljoen euro een jaar eerder. NIBC profiteerde van de economische groei in de eurozone en groeide harder door zich op gunstige niches te richten. De hypotheekportefeuille nam met 300 miljoen euro toe tot 9,1 miljard euro

Tegenover elke euro die NIBC verdiende stond 46 cent aan kosten. Over heel 2016 was dat nog 51 cent per euro.