NIBC kijkt naar mogelijke beursgang

Overigens is een beursgang niet de enige mogelijkheid die wordt bekeken. ,,We kijken naar alle opties: een beursgang, niets doen, een overname doen, een verkoop van de bank. Dat willen we grondig doen en in alle rust. Dit soort processen moet je niet overhaasten.''

De bank, die het onderdeel NICB Markets deze maand vanuit Den Haag naar Amsterdam verhuist, boekte in de eerste zes maanden een nettowinst van 87 miljoen euro, bijna een verdubbeling ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016. ,,Ik denk niet dat we die 87 miljoen over het hele jaar helemaal verdubbelen. We hebben een heel sterk eerste halfjaar gehad'', zei De Wilt.

Nieuwe diensten

NIBC profiteerde van de economische groei in de eurozone en groeide harder door zich op gunstige niches te richten. ,,We merken dat bedrijven positiever kijken en dat de lage rente nu juist helpt om meer te investeren.'' De hypotheekportefeuille nam met 300 miljoen euro toe tot 9,1 miljard euro

Tegenover elke euro die NIBC verdiende stond 46 cent aan kosten. Over heel 2016 was dat nog 51 cent per euro.

NIBC blijft kijken naar overnames en samenwerkingen met fintech-bedrijven. ,,We willen als bank nieuwe diensten aan kunnen bieden aan onze klanten. We kijken dus altijd naar nieuwe mogelijkheden.''