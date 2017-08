Groei voor computermaker HP

De opbrengsten in het derde kwartaal van het gebroken boekjaar kwamen uit op 13,1 miljard dollar. Dat was meer dan de 12,3 miljard dollar waar analisten op rekenden. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 0,43 dollar, nagenoeg in lijn met de marktconsensus.

Voor het huidige kwartaal mikt HP Inc op een aangepaste winst per aandeel in een bandbreedte van 0,42 dollar tot 0,45 dollar per aandeel. De doorsnee verwachting in de markt is 0,44 dollar per aandeel. Voor heel het boekjaar staat de prognose van de onderneming op een range van 1,63 dollar tot 1,66 dollar per aandeel.

HP Inc is de kleinste van de twee bedrijven die voortkwamen uit de splitsing van computer- en technologieconcern Hewlett-Packard. HP Enterprises legt zich toe op software en systemen voor bedrijven.