DNB: Amerikaanse handelsoorlog kost ons koopkracht

Dat stelt de Nederlandsche Bank (DNB) op basis van eigen berekeningen van twee protectionische scenario’s. Economen van DNB hebben berekend dat de wereldhandel 2,3% lager utivalt als de VS een importheffing van 20% invoert op deze grote exporterende landen. De groei van de Amerikaanse economie zal dan 1,4% minder stijgen. De schade voor de eurozone blijft beperkt tot 0,5% van het bruto binnenlands product.

Protectionisme

„Met de verkiezing van president Trump in de VS staat protectionisme weer bovenaan de politieke agenda”, aldus DNB. „Volgens Trump hebben vrijhandelsakkoorden en globalisering geleid tot een ongunstige concurrentiepositie voor Amerikaanse exporteurs, hetgeen heeft geresulteerd in banenverlies in de VS.”

Maar DNB wijst erop dat de inperking van vrijhandel tot verstoringen leidt van efficiënte productieprocessen. Veel producten zijn samengesteld uit onderdelen die op verschillende plekken in de wereld zijn gemaakt. Verder schaadt protectionisme de koopkracht van burgers, aldus DNB.

Scenario

In een tweede scenario gaan de economen een stap verder. In dit geval leidt het Amerikaanse protectionisme tot een handelsoorlog en tegenmaatregelen van de getroffen landen. In dat geval zijn de gevolgen voor de langere termijn zeer groot.

Na vijf jaar is de wereldhandel dan 4,9% minder gegroeid dan in de huidige prognoses. De klap voor de VS is 4,7% van het bbp, de eurozone lijdt een schade van 2,4%. „De gedachte is dat geringere internationale concurrentie en minder mogelijkheid tot specialisatie wereldwijd tot een negatieve productiviteitschok leidt.”