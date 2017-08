Steeds meer banken hanteren een spaarrente die tegen de 0 procent aanhikt, maar de spaarrente negatief maken is volgens Oostendorp nog echt een stap te ver. ,,Dan zou er de neiging kunnen ontstaan dat mensen hun geld gaan opnemen en onder een matras stoppen'', aldus de bankdirecteur.

Concrete voorspellingen voor de ontwikkeling van de spaarrente wil Oostendorp niet geven. Dat hangt ook erg af van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft de afgelopen jaren flink gesleuteld aan zijn rentetarieven om de economische groei aan te jagen. Daardoor is het verdienmodel van banken, ook wat betreft hypotheken, onder druk komen te staan.

De Volksbank heeft zijn winst in het eerste halfjaar wel redelijk op peil kunnen houden. Het financiële concern achter SNS, RegioBank, ASN en BLG Wonen, wist de druk op de hypotheekrentes daarbij grotendeels te compenseren door de hypotheekportefeuille te laten groeien en de spaarrente licht te verlagen.

Triodos Bank

Oostendorp zegt de spaarrente niet niet als primair middel te zien om de hypothekentak te financieren, ,,maar balanstechnisch is het dat natuurlijk wel''. Toch probeert de Volksbank de spaarrente voor klanten nog een beetje boven het gemiddelde niveau in de markt te houden. Bij concurrent Triodos Bank staat de spaarrente bijvoorbeeld al enige tijd op nul.

Onder de streep hield de Volksbank 177 miljoen euro over, tegen een nettowinst van 181 miljoen euro in de vergelijkbare periode vorig jaar. Daarbij speelde ook mee dat er per saldo minder voorzieningen voor slechte leningen vrijvielen dan een jaar terug.

Het concern rekent voor de tweede helft van dit jaar op een wat lagere winst dan in de eerste zes maanden. Dan is de bank onder meer waarschijnlijk wat extra geld kwijt aan projecten voor de langetermijnstrategie.

Wilt u een paar keer per dag het nieuws en de geldtips van De Financiële Telegraaf via WhatsApp ontvangen? Meld u zich dan nu aan voor deze gratis dienst.