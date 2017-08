DFT-peiling: Hudson's Bay krijgt het moeilijk

Het van oorsprong Canadese Hudson's Bay opent volgende maand winkels in Almere, Amsterdam, Breda, Den Bosch, Den Haag, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Tilburg en Zwolle. Maar volgens 55% van de deelnemers aan de peiling is er onvoldoende ruimte in het Nederlandse winkellandschap voor Hudson's Bay en krijgt de concurrent van de Bijenkorf grote moeite om klanten over de streep te trekken.

V&D

Twee op de tien stemmers menen echter dat Hudson's Bay uiteindelijk in de smaak zal vallen bij de Nederlandse consument. Nog eens 25% denkt dat de nieuwkomer het gat gaat opvullen dat het failliete V&D heeft achtergelaten.