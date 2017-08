Staples boekt kwartaalwinst

Staples rapporteerde een winst van 55 miljoen dollar, tegen een nettoverlies van 766 miljoen dollar een jaar geleden. De totale opbrengsten gingen tegelijk ruim 3 procent omlaag naar 3,9 miljard dollar. In het voorgaande kwartaal was nog sprake van dieprode cijfers, onder meer als gevolg van afschrijvingen op verkochte bezittingen.

Het bedrijf wist afgelopen kwartaal onder meer te profiteren van een verbeterde winstgevendheid in Noord-Amerika. Staples is bezig zich volledig te focussen op de Noord-Amerikaanse markt en heeft nog niet zo lang gelden daarom ook bezittingen elders in de wereld van de hand gedaan, waaronder de Europese tak.