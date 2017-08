Hoge vanilleprijs treft ambachtelijke ijsmakers

Riccardo Talamini is de voorzitter van de Italiaanse vereniging van IJsmakers in Nederland en heeft een ijssalon in Enschede. Hij houdt zijn hart vast als hij weer vanille gaat inkopen. „Wij kopen rond januari voor het hele seizoen in en het ziet er niet naar uit dat de prijs dan lager is.”

IJsmaker betaalt

Doorberekenen aan de klant wil de ijsmaker niet doen. „Dan zou ik de prijs van een bolletje vanille duurder moeten maken dan andere smaken. Behalve dat het heel lastig is met afrekenen, zouden de mensen denk ik ook geen vanille-ijs meer bestellen.” Hij kent geen ijssalon binnen zijn vereniging of daarbuiten die dat wel doet.

Inge de Jong van ijssalon Vanilla in Wateringen denkt daar hetzelfde over. Volgens haar moeten de gevolgen van de hoge prijs ook niet overdreven worden. „We hebben ruim dertig smaken in het assortiment en vanille is er daar een van.” Van grotere invloed is de prijs van melk waar het ijs zelf van gemaakt wordt.

Recordhoogte

De prijs van de zwarte stokjes staat volgens importeur Henk de Kroon van Vanille b.v. om twee redenen op recordhoogte. „Madagaskar heeft vrijwel de hele wereldproductie in handen en kan dus met de prijs doen wat het wilt. Toen het eiland afgelopen voorjaar getroffen werd door een cycloon ging ook nog eens 20% van de oogst verloren.”

De monopoliepositie van de Malagassiërs breken, is vrijwel onmogelijk. „In 2005 was er ook een snelle stijging van de vanilleprijs. Andere landen rond de evenaar gingen toen planten opkweken. Toen ze dat in Madagaskar doorhadden, decimeerden ze hun prijs waardoor het niet meer rendabel was voor andere landen”, legt De Kroon uit.

Nedervanille

In Nederland zijn tomatenkwekers inmiddels aan het experimenteren met zogenaamde nedervanille. Alleen met de huidige prijs zou dat rendabel kunnen zijn, denkt De Kroon.