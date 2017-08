Met deze aanbeveling komen 19 vooraanstaande economen in een enquête (zie hiernaast) die door De Financiële Telegraaf is uitgezet.

„We hebben geleerd van de crisis dat je niet het dak moet repareren als het regent maar als de zon schijnt”, zegt Rabo-econoom Barbara Baarsma. „En kijk eens aan, de zon schijnt nu goed. Laten we nu repareren.”

Lonender

Werk moet lonender worden, menen de meeste ondervraagde economen. Om lagere belastingtarieven te kunnen financieren zou een volgend kabinet kunnen snoeien in aftrekposten en toeslagen. „Nu loont het bij een inkomen tussen €20.000 en €30.000 nauwelijks om meer te gaan werken”, zegt Baarsma. „Als het netto-inkomen stijgt, heb je minder toeslagen nodig.”

Klik hieronder om te downloaden:

Topprioriteiten Rutte3.pdf.pdf

De economen noemen, naast de belastinghervorming, de aanpak van de arbeidsmarkt, het oplossen van de pensioencrisis en het halen van de klimaatdoelen als belangrijke prioriteiten voor het komende kabinet-Rutte 3. Nu is er geld om eventuele koopkrachtverliezen van dergelijke hervormingen te compenseren, zo luidt de redenering.

Scepsis

Toch is er scepsis of VVD, CDA, D66 en ChristenUnie erin slagen met een stevige economische agenda te komen. „De ervaring leert dat in Nederland verandering alleen plaatsvindt als de nood erg hoog is”, zegt Bas ter Weel, oud-onderdirecteur van het Centraal Planbureau.

Lees het hele verhaal in De Financiële Telegraaf