De strategen van de telecomaanbieder zien in Fox-IT een ideale aanvulling op het bestaande portfolio aan diensten op het gebied van cybersecurity, melden insiders aan DFT. De overheid leunt zwaar op de cryptografische kennis van Fox-IT. Mede door de overname van de cryptografische afdeling van Philips is het bedrijf uitgegroeid tot cruciale leverancier van de overheid.

Vroege fase

Hoewel KPN zijn afdeling Mergers & Acquisitions al aan het werk heeft gezet, bevindt de interesse zich niettemin in een vroege fase. Zo is er nog geen toenadering gezocht tot de huidige eigenaar NCC Group.

De interesse in de cyberbeveiliger komt niet als een volslagen verrassing. KPN zet zwaar in op de omvorming van telecomaanbieder naar allround ict-leverancier. Ook ceo Eelco Blok houdt zich steeds intensiever met cybersecurity bezig. Samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof, is Blok co-voorzitter van de Cyber Security Raad (CSR).

Zowel KPN als NCC Group wilde vrijdag niet reageren op de overname-interesse.

Lees het hele verhaal in De Financiële Telegraaf