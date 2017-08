Koers euro omhoog na toespraak Draghi

Draghi zei onder meer dat de consolidatie van het economisch herstel in Europa en Japan zich nog in een vroege fase bevindt. Volgens Draghi is juist een meer ,,dynamische'' wereldeconomie nodig en werken handelsbelemmeringen daarvoor alleen maar averechts.

De euro had eerder op de dag al aan waarde gewonnen ten opzichte van de dollar, na een speech van Federal Reserve-voorzitter Janet Yellen. Draghi deed niets om die koersbeweging weer wat weg te poetsen. Met als gevolg dat de euro uiteindelijk werd verhandeld werd voor 1,1923 dollar, tegen 1,876 dollar vlak even daarvoor. Bij het slot van de Europese beurzen op donderdag was de euro nog 1,1801 dollar waard.

Anti-climax

In de langverwachte toespraak vermeed Draghi eigenlijk handig alle thema's waarop door de financiële markten juist sterk werd gelet. Zo gaf hij geen aanwijzingen over toekomstige rentestappen.

ING-economen Carsten Brzeski en Bert Colijn spraken na afloop van een ,,anti-climax''. Zij wezen erop dat beleggers op mogelijk ,,vuurwerk'' hadden gerekend, maar dat er eigenlijk niets over het monetaire beleid werd losgelaten. Daarvoor zal de markt dus nog tot begin september moeten wachten, als er bij de ECB in Frankfurt weer een rentebesluit op de agenda staat.