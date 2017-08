Week na Jackson Hole in teken van macro's

Jackson Hole leverde niet het gehoopte vuurwerk op voor beleggers en andere marktvolgers. Federal Reserve-voorzitter Janet Yellen en ECB-president Mario Draghi hielden vrijdag toespraken, maar lieten niets los over aanstaande wijzigingen in het rentebeleid en het afwikkelen van de schuldenbalansen in de Verenigde Staten en Europa.

De euro steeg ten opzichte van de dollar na de toespraken van de centralebankbazen op vrijdag naar zijn hoogste niveau sinds begin 2015.

Werkloosheidscijfers

Op het macro-economische front wordt komende week onder meer uitgekeken naar Amerikaanse banencijfers. Op woensdag komt loonstrookverwerker ADP met cijfers over de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. Vrijdag volgt de Amerikaanse overheid met een rapport waarin ook de publieke sector is meegenomen.

Verder volgen cijfers over onder meer het consumentenvertrouwen in Duitsland en economische groei in Frankrijk en de VS. Ook komt er een reeks Europese inflatie- en werkloosheidscijfers.

Winstwaarschuwing

Bij de bedrijven is Gemalto op vrijdag het enige AEX-fonds dat de boeken opent. De digitaal beveiliger gaf al twee keer een winstwaarschuwing dit jaar. Verder komen onder meer MidKapper ASR en bedrijven als Telegraaf Media Groep (TMG) en VolkerWessels met cijfers.

Over de grens zit het cijferseizoen er ook al grotendeels op. Wel komen nog onder meer de Amerikaanse retailer Best Buy, voedingsmiddelbedrijf Campbell Soup en Media Markt-moederbedrijf Metro met resultaten naar buiten.

De AEX-index sloot vrijdag 0,3 procent lager op 517,42 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 786,25 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,2 procent in. Op Wall Street lieten de beursgraadmeters een gemengd beeld zonder grote bewegingen zien.