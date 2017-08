'Volkswagen wacht nieuwe reeks claims'

Volgens de 84-jarige advocaat is Volkswagen er mogelijk op uit om klachten te laten verjaren. Om dat te voorkomen wil hij namens zo'n vijfduizend Volkswagen-bezitters nog voor het einde claims indienen. Volgens jaar al zou een groot deel van zo'n 2,5 miljoen eigenaren met sjoemelsoftware geen aanspraak meer kunnen maken op een schadevergoeding.

Tegen Volkswagen lopen in verschillende landen claims en rechtszaken als gevolg van fraude met de uitstoot van dieselauto's. In Duitsland mogen claims niet gebundeld worden, zoals in Nederland wel gebeurt. De claims die Baum voorbereid vergen dus enorm veel werk.