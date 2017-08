Boekhoudzwendel bij Buma/Stemra

In totaal zou er alleen al in 2015 en 2016 voor miljoenen euro’s aan bedragen zijn rondgesluisd, maar is er volgens Van Limpt geen geld gestolen. Voor Buma/Stemra, dat in 2015 een postief verschil boekte van €17,9 miljoen tussen geïncasseerde en uit te betalen rechten, zou desondanks een aanzienlijk deel van de begroting uit kunstmatige kostenposten bestaan.

’Tegenvallers opvangen’

De verantwoordelijke medewerkers stellen dat dit nodig was om tegenvallers op te vangen. Accountant KPMG is om opheldering gevraagd. Buma/Stemra sluit niet uit dat het toekomstige controles door een ander bedrijf laat doen.

Wim van Limpt volgde ruim een jaar geleden Hein van der Ree op, nadat de laatste weigerde akkoord te gaan met een lager salaris. Met een gage van bijna €400.000 per jaar zat hij ruim boven de balkenendenorm. Hij kreeg €480.000 ontslagvergoeding mee.