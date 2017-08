CBS: Ruim 700.000 fte aan onbenutte arbeid

„Geen enkele definitie van werkloosheid klopt helemaal”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen, en daarom leggen de rekenmeesters sinds kort ook de nadruk op de ’brede’ definitie van het onbenutte arbeidspotentieel. Dat zijn, naast de ’echte’ werklozen, ook mensen die wat afstand tot de arbeidsmarkt hebben genomen, en parttimers die meer uren willen maken.

Er ligt een schone taak voor het nieuwe kabinet om die groep – 1,3 miljoen mensen, of 700.000 voltijdbanen – zo snel mogelijk kleiner te maken, zegt econoom Nic Vrieselaar (Rabobank). „De groei van de beroepsbevolking stagneert, de arbeidsparticipatie moet omhoog.”

Vrouwen

De Rabo-econoom wijst erop dat driekwart van de vrouwen in deeltijd werkt. Opvallend genoeg is het onbenutte arbeidspotentieel van mannen en vrouwen, gemeten naar voltijdbanen, ongeveer gelijk, aldus het CBS: een kleine zes procent van het totaal. Toch vindt Vrieselaar: „Kijk of je vrouwen in grotere banen kan krijgen, en spoor alle mensen op de reservebank aan.”

Lees het hele verhaal in De Financiële Telegraaf