Dat bevestigen bronnen in de markt aan DFT. De aandeelhouders - louter investeringsfondsen - kunnen zo profiteren van de hoge waarderingen momenteel voor dergelijke bedrijven. In 2016 werd bijvoorbeeld Koole, een bedrijf met terminals voor de overslag van stookolie in Rotterdam en Zaandam, voor een recordprijs van ruim €1 miljard verkocht.

HES was tot drie jaar geleden beursgenoteerd, maar werd toen door investeringsfondsen Carlyle en Riverstone gekocht. Oliemagnaat Marcel van Poecke was mede de architect van de deal, hij runt een energiefonds van Carlyle waar ook Riverstone in deelneemt.

Prijskaartje

Carlyle en Riverstone wekten destijds de indruk voor de langere termijn in HES te zijn gestapt. Het bedrijf werd voor €408 miljoen van de beurs gehaald. Nu wordt het prijskaartje door verschillende zakenbankiers op bedragen van €1,0 tot €2,0 miljard geschat, inclusief een kleine €400 miljoen aan schuld.

