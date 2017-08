Kabinet wil ook oude stallen brandveiliger

Nieuwe stallen moeten al aan allerlei brandveiligheidseisen voldoen, maar die gelden niet voor oudere stallen. Die werden tot dusver uitgezonderd omdat het moeilijk haalbaar en controleerbaar leek om ze dezelfde regels op te leggen. Dat zou boeren bovendien op hoge kosten jagen. Van Dam wil nu onderzoeken of strengere regels voor bestaande stallen bijvoorbeeld geleidelijk kunnen worden ingevoerd.

De boeren komen ook zelf met extra onderlinge afspraken, kondigt de staatssecretaris aan. Ze komen nog dit jaar met concrete voorstellen.

LTO wil dat veehouders voortaan regelmatig controleren of de elektra in een stal nog veilig is, liet de land- en tuinbouworganisatie woensdag weten. Ook zouden boeren meer bliksemafleiders en rookmelders in technische ruimtes moeten installeren. De sector zou dit onderling moeten verplichten en handhaven.

De landbouwsector is de laatste tijd opgeschrikt door een groot aantal stalbranden. Reden voor LTO en andere organisaties in de sector om een actieplan op te stellen om branden te voorkomen. Uit de evaluatie komt ook naar voren dat werk moet worden gemaakt van bewustwording bij veehouders. Bij circa de helft van de branden is de oorzaak niet bekend.

De Dierenbescherming reageert positief op de politieke ontwikkelingen, maar blijft kritisch. Volgens de organisatie kan het nog veel tijd kosten voordat er uiteindelijk wettelijke regels zijn. De Dierenbescherming, die zelf ook aan het actieplan heeft meegewerkt, pleit ervoor om ,,door te pakken''.

Ook Wakker Dier wil snel maatregelen. Het nieuwe kabinet kan de stalbrandproblematiek niet negeren en de evaluatie bevestigt de noodzaak om stallen brandveiliger te maken, meent de dierenwelzijnsorganisatie.