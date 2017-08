Oud-topmannen zonder bedrijf naar beurs

Met het genoteerde investeringsvehikel van voormalig Delta Lloyd-topman Niek Hoek en oud-DHV-topman Stephan Nanninga moet dan een Nederlands bedrijf overgenomen worden. Dat aangekochte bedrijf komt dan in de notering van Dutch Star.

Volgens het FD werven Hoek en Nanninga momenteel geld bij potentiële beleggers. Daarbij werken ze naar verluidt samen met adviesfirma Oaklins. Dutch Star Companies One is een zogenoemde special purpose acquisition companies', ook wel een 'spac' genoemd.

De voorbereidingen voor de beursgang van Dutch Star Companies One bevinden zich nog in een vroeg stadium, aldus een bron tegen de krant. Het marketingmateriaal is een paar weken geleden naar beleggers verstuurd. De eerste gesprekken met potentiële deelnemers aan de beursgang moeten nog plaatsvinden.