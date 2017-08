Moeder Makro schroeft verkopen op

Metro, dat zich in juli opsplitste en doorging zonder de retailtak die onder meer eigenaar is van Media Markt en Saturn, krikte zijn omzet op met bijna 5 procent tot 9,3 miljard euro. De groei van winkels die een jaar geleden ook al open waren kwam uit op 2,6 procent. De winst voor rente en belastingen steeg van 68 miljoen naar 215 miljoen euro.

De afgesplitste retailtak, die is verdergegaan onder de naam Ceconomy, kwam ook met cijfers. Het brutoverlies werd in het voorbije kwartaal flink teruggebracht van 26 miljoen tot 4 miljoen euro. De omzet steeg 1,1 procent tot 4,7 miljard euro. Vooral de onlineverkopen zaten in de lift.