Lege boel in supers

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Albert Heijn leveringen stopt. Ondanks de lege schappen, zijn de winkels nog gewoon open. Uit de jaarcijfers van 2015, die pas dit jaar zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, blijkt dat het bedrijf van Van Noort in zware financiële problemen zit.

In 2013 had Van Noort Holding nog een positief eigen vermogen, het verschil tussen bezittingen en schulden, van ruim 6 ton. Maar in 2014 is dat ineens omgeslagen naar 1,1 miljoen euro negatief. En in 2015 is het negatieve eigen vermogen zelfs 1,6 miljoen euro. Volgens omwonenden in Leiden heeft Van Noort veel last van een nieuwe buurman, supermarkt Hoogvliet.

Geen bevestiging

Albert Heijn wil de miljoenenschuld niet bevestigen. Volgens een woordvoerder van Albert Heijn wordt er al maandenlang gesproken over financiële verplichtingen van Van Noort. „Op dit moment zien wij geen mogelijkheid om de twee Albert Heijn-winkels te beleveren. Wij gaan daarbij niet over een nacht ijs: het is een zeer zware maatregel die we niet snel en niet graag nemen. Niet voor de heer Van Noort, niet voor de medewerkers van de winkels en al helemaal niet voor de klanten van de winkels”, zegt een woordvoerder.

Op de Facebookpagina van de winkel in Berghem hebben zijn medewerkers een foto van lege schappen gezet en bieden ze ’hun welgemeende excuses’ aan. Het personeel zegt dat ze geen weet van de problemen hebben en er niets aan kunnen doen. Ook in Leiden zijn de werknemers niet op de hoogte gesteld van de problemen. Ten einde raad hebben ze deze week in de halflege winkel een spelletjesochtend voor kinderen georganiseerd.

Penibele financiële situatie

Van Noort, die eigenaar is van beide winkels en de AH-formule als franchisenemer huurt van het Zaanse concern, is onbereikbaar voor commentaar. Of de winkels weer snel beleverd worden, lijkt onwaarschijnlijk gezien de penibele financiële situatie van Van Noort.