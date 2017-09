Schneider en Aveva nu wel eens over overname

Schneider neemt een belang van 60 procent in Aveva, waarmee de Fransen de feitelijke controle krijgen bij het bedrijf. Daarvoor wordt 650 miljoen pond (705 miljoen euro) betaald. Schneider brengt daarnaast zijn softwaredivisie onder bij Aveva. In juni vorig jaar zagen de partijen nog een overnamedeal stuklopen.

Het in Cambridge gevestigde Aveva is gespecialiseerd in software en ICT-diensten voor de olie- en gasindustrie. In diezelfde sector bevindt zich ook een groot deel van de klanten van Schneider. Door hun aanbod te bundelen moeten de bedrijven beter in staat zijn de moeilijke marktomstandigheden het hoofd te bieden en hun marktpositie te versterken.