AH en franchiser Van Noort krijgen meer tijd

Albert Heijn staakte twee weken geleden de leveringen aan de winkels van Van Noort in Leiden en Berghem, waardoor de schappen nu akelig leeg zijn.

Het is de eerste keer dat Albert Heijn een levering stopte. De reden zou zijn dat de franchiser, iemand die de formule huurt bij Albert Heijn maar zelf eigenaar van de zaak is, een miljoenenschuld bij de grootgrutter zou hebben.

Van Noort stapte naar de rechter en eist dat de levering van goederen wordt hervat. De rechter in Haarlem wil dat partijen er zelf proberen uit te komen. Aan het eind van de middag zal blijken of dat gelukt is. Een van de mogelijkheden is een betalingsregeling voor Van Noort.

Lukt het niet om tot een overeenkomst te komen, dan gaat de rechter alsnog een uitspraak doen. Worden partijen het wel eens dan zullen de levering van goederen snel worden hervat.

De rechtszaak van Van Noort speelde zich op verzoek van de Brabander achter gesloten deuren af, omdat hij vond dat er te veel vertrouwelijke informatie over tafel zou gaan.