Eerder werd een stijging van de productie per werknemer per uur met 0,9 procent gemeld. Economen rekenden in doorsnee op een stijging met 1,3 procent. In de eerste drie maanden van dit jaar bleef de productiviteit gelijk.

De kosten per eenheid product stegen in de VS in het tweede kwartaal met 0,2 procent, na een plus van 5,4 procent in het voorgaande kwartaal. Bij een voorlopige schatting werd nog een toename met 0,6 procent gerapporteerd.