Top Hudson's Bay onder druk

Activistische aandeelhouder Jonathan Litt, eigenaar van Land & Buildings Investment, beschuldigt de raad van bestuur van een totaal gebrek aan transparantie. Litt dreigt een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen om de board af te zetten.

Galerie Kaufhof

Litt maakte ook bekend dat Hudson’s Bay een serieuze gegadigde heeft voor het zwaar verlieslatende Galerie Kaufhof. De prijs van het Duitse warenhuis zou hoger liggen dan Hudson’s ervoor betaald heeft. Door dit nieuws steeg de koers met 8%, ondanks de publicatie van slechte jaarcijfers. De keten zag de kosten oplopen, mede door de openingen van warenhuizen in Nederland. Tegelijkertijd liep de omzet met 1% terug. Het nettoverlies liep op van 239 miljoen naar 422 miljoen Canadese dollar.

De slechte cijfers zijn Litt, die 5% van de aandelen van Hudson’s Bay heeft, een doorn in het oog. Volgens de activist zit de waarde van Hudson’s Bay in het vastgoed en niet in de steeds maar dalende retailverkopen. Zijn advies is: verkoop de retail in de VS, en ga daar verder als vastgoedbedrijf; vertrek uit Europa en trek je terug als retailer in Canada.

Betrouwbare bronnen

Uit betrouwbare bronnen zou hij hebben vernomen dat zakenbank J.P. Morgan ingehuurd wordt door de top. Dit wakkert volgens hem een eerder gerucht aan dat Hudson’s Bay verkocht gaat worden. De Bank of America zou dit namelijk hebben geadviseerd aan het management. Aandeelhouders hebben het recht te weten hoe het zit, zegt Litt