De vakbonden FNV, CNV en VCP verlieten het arbeidsmarktoverleg. Hierdoor verdween ook een al eerder bereikt akkoord van tafel om kleine ondernemers te ontzien als ze met zieke werknemers komen te zitten. Vakbond FNV heeft daarnaast een interne kwestie op te lossen: het seniore smaldeel van de bond wil niet dat er aan hun pensioenen getornd wordt.

De senioren klagen zelf, maar de lage middeninkomens hebben het daar te druk voor. Zij worden onevenredig hard getroffen door de stijgende zorgkosten. Omdat zij nét geen recht meer hebben op zorgtoeslag, merken zij daar het meest van.

Lege huizen

In de strijd tegen speculanten op de woningmarkt heeft gemeente Amsterdam voor het eerst een boete opgelegd aan een eigenaar die had nagelaten om leegstand te melden. Het gaat om een professionele verhuurder die €5000 mag aftikken. Ouderen zouden willen dat ze deze luxe hadden: zij lopen tegen een muur bij hypotheekverstrekker, zelfs als het maar om kleine sommen gaat.

Lege supermarkten

Een uitbater van twee Albert Heijns kon het niet meer bolwerken. Hij bouwde een miljoenenschuld op aan de supermarktketen, die zich genoodzaakt zag de levering te staken. De twee supermarkten raken steeds leger.

Met Peapod is Ahold Delhaize momenteel online supermarktleider in de Verenigde Staten. Beleggers verwachten dat Ahold Delhaize last gaat krijgen van de supermarktavonturen van webgigant Amazon. Genoeg te doen voor topvrouw Jennifer Carr-Smith, zou u zeggen, maar daar denkt ze zelf anders over: ze is toe aan een nieuwe uitdaging.

Volle portemonnee

Ronny Rosenbaum mag dan wel niet meer de jongste zijn, voor de stenenschuiver blijft er genoeg te doen. Hij nam vastgoedproject Valley aan de Amsterdamse Zuidas over voor naar verluidt €300 miljoen. Een andere rijkaard maakte de dierentuin van het Duitse Keulen blij door deze €22 miljoen na te laten.