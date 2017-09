Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Subsidiepot woningisolatie al bijna leeg

1 uur geleden

Zestig miljoen euro aan subsidies die de overheid beschikbaar heeft gesteld voor het energiezuiniger maken van woningen is na één jaar al bijna op. Het grootste deel van de subsidie was bedoeld voor woningeigenaren en is al helemaal uitgeput, meldt de Volkskrant. Alleen Verenigingen van Eigenaren (VvE's) maken nog aanspraak op subsidie.