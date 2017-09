KLM-deelneming Virgin schiet in het rood

Daarmee lijkt de bejubelde investering van de Nederlands-Franse luchtvaartcombinatie meteen een deuk op te lopen. De deelneming kost Air France KLM €241 miljoen, waar dan het verlies van dit jaar ook nog bij komt.

In juli kondigde luchtvaartmaatschappij Air France KLM aan dat ze een 31%-belang overneemt van oprichter Richard Branson in de Britse luchtvaartmaatschappij. Dit is onderdeel van een andere deal, waarbij het Amerikaanse Delta, dat voor 49% participeert in Virgin, op zijn beurt weer een belang neemt in Air France KLM.

Brexit en prijsvechters

Het zwakke pond als gevolg van de aanstaande Brexit en de opkomst van de prijsvechters op de lange afstanden zitten Virgin dwars. Hierdoor zitten de vliegtuigen wel vol vanuit de Verenigde Staten, omdat Groot-Brittannië goedkoop is, maar andersom niet. „Ik heb meer Britten nodig om de vliegtuigen te vulllen”, zei Virgin-topman Craig Kreeger.

