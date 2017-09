De AEX-index stond rond 12:30 uur 0,4% hoger op 526,2 punten. De AMX koerste toen 0,6% in de plus op 814,9 punten.

De euro bleef liggen nipt onder $1,20.

De beurs van Parijs steeg 0,6%, Frankfurt ook 0,6%. Londen stond 0,2% lager.

De Nikkei in Japan boekte in de ochtend opnieuw winst (1,1%). Verzekeraars herstelden, autobouwer Toyota won 3,3%.

Op Wall Street klom de Dow-Jonesindex 1,2% en de brede S&P 500 ging met 1,1% winst naar een record. Verzekeraars boekten stevige winsten, nu orkaan Irma in de VS minder hard toeslag dan in het zwartste scenario was gevreesd.

Vanavond is de presentatie van meerdere toestellen van Apple, het grootste technologiebedrijf ter wereld. Het aandeel steeg dit jaar 40%.

Philips sterk

Bij de hoofdfondsen ging verzekeraar Aegon aan kop met een winst van 2,7%. Philips volgde met 1,7% winst.

ING (+1,2%) zag zijn commissaris Sherry al na een jaar vertrekken. Randstad zette de winst van maandag voort (+1,4%).

Telecombedrijf Altice won 1,2%. Zijn Nederlandse cfo verkocht in een week voor €37 miljoen aandelen.

Ahold Delhaize (-0,5%) merkte nog geen effecten in de VS van de prijskortingen die Amazon daar bij aankoop Whole Foods doorvoerde: het leverde naar eigen zeggen een kwart meer klanten op.

Energiebedrijf Shell (onveranderd) gaat samenwerken met Petrobras in de grote Braziliaanse markt.

Onderaan in de AEX-index stond beurszwaargewicht Unilever met een daling van 0,3%.

Bij middelgrote fondsen noteerde Air France KLM 2,4% winst. In zijn sector wordt volgens Duitse media een bod voorbereid op Air Berlin. Onderin stond bodemonderzoeker Fugro (-2%).

TomTom (+1,6%) profiteerde van zijn samenwerking met Sony in fietsnavigatie.

Van Lanschot (-2,1%) zag bij de smallcaps het belang van bijna 10% van Rabobank verdampen na de verkoop door de coöperatieve bank. De aandelen zijn geplaatst voor een prijs van 25,10 euro per stuk. Dat betekent een korting van bijna 5 procent op de slotkoers van maandag.

Kiadis Pharma ging in herstel met 5,5% winst.

HeadFirst Source (+5,4%) meldde na de vorig jaar afgeronde fusie tussen HeadFirst en Source dat zowel de omzet als het bedrijfsresultaat vielen fors hoger uitvielen.

