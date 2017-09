Halverwege de middag zorgt Cees Oudshoorn voor opschudding. De directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW oppert dat zieke werknemers na een jaar mogen worden ontslagen. De vakbondsonderhandelaars zijn met stomheid geslagen. Waarom brengen de werkgevers dit voorstel in, in de slotfase van de onderhandelingen?

Het is dinsdag 29 augustus, vandaag is het erop of eronder voor het polderakkoord. De hele dag sluiten onderhandelaars van werkgeversorganisaties en vakbonden zich op in het statige pand van Clingendael, onder leiding van voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Veertien maanden

De onderhandelingen slepen dan al veertien maanden voort. In het begin konden werkgeversvoorman Hans de Boer en dan nog vakbondsonderhandelaar Ruud Kuin het wel eens worden. Er is een klik tussen beide mannen. Allebei type ruwe bolster, blanke pit. Ze delen de mening dat er meer vaste banen bij moeten komen en dat de uitwassen van flexwerk, payrolling en zzp-schap moeten worden aangepakt. Maar hoe?

„Er was consensus dat we mensen meer zekerheid moeten geven”, zegt een van de betrokkenen. „Maar zodra we dat concreet wilden maken, werden de onderhandelingen moeilijk.” Insteek van de vakbonden: maak flex en zzp zo onaantrekkelijk dat er vanzelf meer vaste banen komen. Insteek van de werkgevers: maak ontslag gemakkelijker en kortwiek de loondoorbetaling bij ziekte, dan durven ondernemers weer vaste contracten te bieden.

