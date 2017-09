'Goede condities obligatie Ahold Delhaize'

Ahold Delhaize haalde 750 miljoen euro op met een nieuwe obligatie met een looptijd van zeven jaar. De leningen hebben een jaarlijkse coupon van 0,875 procent en werden geplaatst bij een brede groep institutionele beleggers in Europa. KBC benadrukt wel dat het nieuws over de obligatie relatief klein van omvang is.

De kenners handhaven hun koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 22 euro. Ahold Delhaize noteerde woensdag omstreeks 09.30 uur 0,3 procent hoger op 15,01 euro, in een nagenoeg vlakke AEX-index.