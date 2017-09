Disney Florida alweer open

Het befaamde Walt Disney Magic Kingdom in Orlando bleef slechts twee dagen dicht. De schade daar is beperkt, meldt persbureau Bloomberg.

Door rondslingerende rommel en omgevallen bomen als gevolg van de orkaan waren wel The Jungle Cruise en de trein buiten gebruik. Door het lage aantal bezoekers bleven de wachttijden bij de belangrijkste attracties beperkt tot tien tot twintig minuten. Op drukke dagen kan dat wel oplopen tot een uur.

Foto: Bloomberg

Het Magic Kingdom is met 20,4 miljoen bezoekers vorig jaar het drukst bezochte pretpark ter wereld. Bezoekers betalen in september op doordeweekse dagen $99 voor een kaartje (€83).

Voor Disney was het cruciaal om de parken snel weer te openen. Het entertainmentbedrijf beleeft al een lastig jaar voor zijn filmdivisie en daarnaast is de concurrentie in de televisiewereld groter geworden. Het aandeel van Disney was op de beurs kort na de storm nog ruim 4% teruggevallen.

De Disney-waterparken Typhoon Lagoon en Blizzard Beach blijven vooralsnog wel gesloten.