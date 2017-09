Beurs VS klimt boven 2500

De S&P500 klom bij het slot van de handel 0,2% en eindigde op het recordniveau van 2500,23 punten. Ook De Dow Jones-index tikte een nieuwe mijlpaal aan op 22268,34 punten.

De voortvarende gang van zaken op Wall Street na de dip aan het begin van de maand wordt in de hand gewerkt door de sterk verminderde vrees in de markt voor een militaire escalatie tussen Noord-Korea en Amerika.

De verder aantrekkende olieprijzen en de goedkopere dollar geven beleggers in de VS eveneens een steun in de rug.

De S&P500 ging halverwege vorig jaar nog door de grens van 2000 punten en heeft sinds de verkiezingsoverwinning van president Donald Trump de opgaande lijn stevig vastgehouden.