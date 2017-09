Bank of England handhaaft rente  op 0,25%

Economen hielden er vooraf al rekening mee dat de centrale bank de beleidsrente onveranderd zou laten.

Het besluit om de rente ongewijzigd te laten was niet unaniem. Er waren zeven stemmen voor een handhaving van de rente en twee stemmen voor een verhoging.

De laatste koerswijziging was in augustus vorig jaar. Toen besloot de centrale bank de rente te verlagen om de economische gevolgen van de Brexit op te vangen.

De rente in groot-Brittannië is al een decennium niet meer verhoogd en marktvolgers keken dan ook vooral uit naar aanwijzingen voor het toekomstige rentebesluit. De BoE liet doorschemeren dat de stimuleringsmaatregelen in de nabije toekomst mogelijk worden afgebouwd. De centrale bank laat normaliter weinig los over toekomstige rentewijzigingen.

De waarde van het Britse pond ging na de aankondiging flink omhoog. De markt lijkt de aanwijzing te interpreteren als een voorschot op een renteverhoging, mogelijk al bij de volgende gelegenheid daartoe in november.