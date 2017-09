Lexus strikt top-dj

Diablo, die naar eigen zeggen regelmatig vergelijkbare aanbiedingen krijgt, zei ‘ja’ omdat hij al zijn hele leven Lexus rijdt. „Het stoere exterieur, het handgemaakte interieur en de fenomenale sound passen precies bij mij”, aldus de dj. Wat Lexus en Diablo voor activiteiten gaan ondernemen, is nog niet bekendgemaakt.

Guido Roozekrans van Lexus Nederland roemt de nummer vijftien op de lijst van beste dj’s ter wereld als ‘bijzonder creatief persoon’. „Hij is niet alleen dj maar heeft ook een eigen kledinglijn. De laatste jaren hebben we meer emotie in het merk Lexus gestopt en met Diablo zetten we daar een nieuwe stap in.”

Will.i.am

Plannen voor een wereldwijde rol in de promotie van het merk Lexus zijn er niet, want de deal met Diablo is gesloten door de Nederlandse importeur. Niettemin treedt Diablo in de voetsporen van internationale topartiesten als Will.i.am (ex-Black Eyed Peas) en producer Mark Ronson, die onder meer met Lady Gaga en Paul McCartney werkte.

Hoewel de Lexus RC F niet het prijskaartje heeft van dj Afrojack’s Ferrari 458 (280.000 euro) of Rolls-Royce Ghost (350.000), is hij zeker niet goedkoop. De auto heeft een vanafprijs van 135.000 euro. Aan de ‘batmobile’ van Diablo is bovendien het een en ander aangepast.