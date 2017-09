Met haar cryptofonds mikt Cyber Capital op beleggers die de waarde van digitale munten zien, vaak naast andere beleggingen als aandelen. „Die groep is enorm groot aan het worden. Mensen merken bij de lage spaarrente dat cryptomunten een alternatief zijn. Ze erkennen ook dat deze technologie achter de munten geschikt is voor andere beleggingen. Aan instroom van kapitaal hebben we daarom geen gebrek”, zegt Boudewijn Rooseboom, directeur van Cyber Capital en hiervoor actief als vastgoedbelegger.

Technologie analyseren

Cyber Capital begon in april 2016 in besloten vorm en boekte dit jaar ruim 1660% rendement. De startkoers van haar cryptomuntenportefeuille was €1, nu €30. Binnenkort gaat het als fonds open. Het beheerde kapitaal blijft nog geheim.

De selectie van best presterende cryptomunten, er zijn er duizend, vergt veel studie en filtering op kwaliteit, zegt medeoprichter Justin Bons. „Eigenlijk ben ik constant aan het studeren, munten aan het analyseren en nieuwe technologie leren kennen. We geven belangstellenden ook voorlichting, want deze markt verandert erg snel.” Cyber Capital telt zeven werknemers, ook in Londen. ,,We zitten 24 uur per dag op de handel.”

Waarde toevoegen

De technologie achter elke munt, in essentie software, kan sterk verschillen. „Sommige cryptomunten werken ook als een aandeel. Het is vooral zaak om ze vooraf fundamenteel te analyseren en hun werking te volgen: voegen ze voldoende waarde toe? Je probeert aan de poort ook fraude te herkennen. Ik zie het vrij snel in de code van de munt, ik haal fraude er zo uit. Maar je moet waakzaam zijn”, zegt Bons.

Rooseboom: „De blockchaintechnologie waarop de digitale munten zoals bitcoin worden aan- en verkocht is voor veel particulieren nieuw. Die technologie biedt nog veel meer mogelijkheden dan wat we nu van de financiële sector gewend zijn. Dat bitcoin zoveel waard werd, maakt mensen nieuwsgierig. Sommigen zien hun belegging als eerste stap, een experiment. Naarmate ze meer resultaat zien, leggen ze meer in.” De minimale inleg voor het nieuwe open cryptofonds is vanaf de start €100.000.

Actief beheer

Cyber Capital gaat zich registreren bij de toezichthouder AFM op basis van een prospectus. Het is een hedgefonds, dat werkt als een mutual fund met wekelijkse toe- en uittredingen van inleg bij actief beheer.

Risico’s worden deels met hedges opgelost. Het fonds focust op de lange termijn en belegt volgens de methode: kopen, aanhouden en in rendement laten groeien.

Rooseboom: „We handelen niet, we doen aan vermogensopbouw. Een van de drijfveren achter de oprichting van dit fonds is dat het voor particulieren risico’s heeft om in cryptomunten te beleggen. Wij hebben de expertise en tijd om de markt te volgen en de beveiliging goed te organiseren.”