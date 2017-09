Bedrijven willen overgangsperiode Brexit

Als er overhaast wordt beslist over de voorwaarden van de brexit zou volgens de klagers ’de collectieve welvaart’ in het gedrang kunnen komen.

Aanpassen

De ondernemers vrezen dat als de Britten in maart 2019 uit de Europese Unie stappen zonder dat daarbij een handelsovereenkomst is gesloten, er voor de bedrijven te weinig tijd is om zich aan te passen.

Circa 120 vooraanstaande personen in het bedrijfsleven ondertekenden de brief waarin de waarschuwingen aan het adres van May staan beschreven.

Zorgen

De ondertekenaars hekelen ook de aanhoudende onzekerheid die nu heerst. „Onze bedrijven moeten nu beslissingen nemen over investeringen en werkgelegenheid die in de toekomst de economie zullen beïnvloeden”, zo valt te lezen.

De ondernemers maken zich grote zorgen over de Brexit. En die nemen met de dag toe.