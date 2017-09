Grote schuld is risico voor economische groei

Hoge schulden kunnen problematisch worden nu de rente weer kan stijgen, stelt de BIS in een nieuw kwartaalrapport. „De belangrijkste vraag voor de wereldeconomie is hoe kwetsbaar balansen zijn voor hogere rente”, zegt Claudio Borio, hoofdeconoom van de ’centrale bank der centrale banken’.

„Als marktdeelnemers een wens mochten doen, was het waarschijnlijk precies wat ze het afgelopen kwartaal kregen,” zo veroorloofde de doorgaans bescheiden en serieuze Borio zich een kwinkslag in reactie op het nieuwe kwartaalrapport. Hij noemt het afgelopen kwartaal een ’Goudlokje-economie’: niet te heet, niet te koud, maar precies goed. Dit uitte zich onder meer in serieuze groei, in zowel ontwikkelde als opkomende economieën.

Lees verder