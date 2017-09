premium

Duurdere boodschappen in zicht: ’Verhoging btw’

2 uur geleden Martin Visser en Lise Witteman

Den Haag - Verhoging van het lage btw-tarief is in beeld bij de partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet. Dicht bij de formatietafel valt te horen dat er serieus over wordt gedacht de prijzen omhoog te laten gaan en zo geld binnen te harken om bijvoorbeeld verlaging van de inkomstenbelasting te kunnen betalen.