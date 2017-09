Prijsvechters luchtvaart winnen terrein

In absolute zin is het aantal passagiers dat gebruikmaakte van een budgetmaatschappij in het tweede kwartaal ruimschoots verdubbeld naar 7,5 miljoen ten opzichte van zeven jaar geleden.

Het CBS omschrijft prijsvechters als maatschappijen die de overheadkosten laag houden en geen gratis extra diensten zoals maaltijden aanbieden. De rol van deze maatschappijen is vooral groot op de regionale luchthavens als Eindhoven, Groningen, Maastricht en Rotterdam.

De populairste route was Amsterdam - Barcelona, op de voet gevolgd door Amsterdam - Dublin. Ruim 1,9 miljoen passagiers reisden met een budgetmaatschappij van of naar Spanje. De routes naar het Verenigd Koninkrijk trokken 1,1 miljoen passagiers.

In totaal reisden in de onderzochte periode bijna 20,4 miljoen passagiers per vliegtuig van en naar Nederland via Schiphol en de vier regionale luchthavens. Dat komt neer op een stijging van 10,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee was het, zoals eerder gemeld, het drukste tweede kwartaal ooit.